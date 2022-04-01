Gölpazarı'nda meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi sertifika töreni - Son Dakika
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Gölpazarı'nda meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi sertifika töreni

01.04.2022 14:22
Gölpazarı'nda meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi sertifika töreni

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meyve ağaçlarını budama ve aşılama eğitimi sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meyve ağaçlarını budama ve aşılama eğitimi sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gökçeler köyünde gerçekleştirilen törende, eğitime katılan 54 çiftçiye sertifikaları verildi.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, törene yaptığı konuşmada, 54 çiftçiye uygulamalı olarak meyve ağaçlarının budanması ve aşılanması konusunda eğitim verildiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise Gölpazarı'nın meyvecilikte ön planda olduğunu, eğitimlerle verim ve kalitenin artırılacağını dile getirdi.

Usta öğretici İlyas Balı tarafından eğitime katılanlara sertifikalarının verilmesiyle sona eren programa, Belediye Başkan Vekili Ali Şenel, İlçe Tarım Müdürü Buğra Erdem, kurum amirleri, İl Genel Mecliis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölpazarı'nda meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi sertifika töreni - Son Dakika


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