Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda Muhtarlar Toplantısı

Gölpazarı'nda Muhtarlar Toplantısı

1 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Gölpazarı'nda Muhtarlar Toplantısı, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Gölpazarı merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlara katılırken karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Muhtarların ilçenin genel sorunlarını Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş'e aktarırken, kaymakam eksiklikleri not aldı. Yerel Seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlar alınana toplantıda Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş muhtarların yapılmasını istedikleri hizmetlerin hangi aşamada olduğu anlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

İbrahim Güneş, Bilecik, Gölpazarı, Yaşam
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