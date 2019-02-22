Gölpazarı'nda Muhtarlar Toplantısı
1 saat önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Gölpazarı merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlara katılırken karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Muhtarların ilçenin genel sorunlarını Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş
'e aktarırken, kaymakam eksiklikleri not aldı. Yerel Seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlar alınana toplantıda Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş muhtarların yapılmasını istedikleri hizmetlerin hangi aşamada olduğu anlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:23 Kaynak: İHA
Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor
14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi
Azeri Model Mahbuba Mammadzada, Bekaretini 2 Milyon Sterline Sattı