Gölpazarı'nda Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
1 saat önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:09 Kaynak: İHA
'in Gölpazarı
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Gölpazarı Hükümet
Konağı önündeki Atatürk
anıtına Gölpazarı İlçe Emniyet Amiri Adnan Düzen'in çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından tebriklerin kabulü ile devam eden kutlamalar daha sonra Emniyet Amirliği Toplantı Salonunda davetlilere pasta ve çay ikram edilmesiyle devam etti. Kutlamalara, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş
, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer
, Gölpazarı İlçe Jandarma
Komutanı Hüseyin Kaçmaz
, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı
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