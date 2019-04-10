Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Gölpazarı'nda Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

1 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Gölpazarı'nda Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Gölpazarı Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına Gölpazarı İlçe Emniyet Amiri Adnan Düzen'in çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından tebriklerin kabulü ile devam eden kutlamalar daha sonra Emniyet Amirliği Toplantı Salonunda davetlilere pasta ve çay ikram edilmesiyle devam etti. Kutlamalara, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Kaçmaz, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Mustafa Dost ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:09 Kaynak: İHA
Bilecik, Polis, Gölpazarı, Yaşam
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