Gölpazarı'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı töreni - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkler sunuldu. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Özgül Baran, programda yaptığı konuşmada, "Üzerinden tam 106 uzun yıl geçmesine rağmen milli hafızalarda ilk günkü gibi canlı, bir o kadar da güncel ve gündemdedir. Bu kutlu zafer aynı zamanda Türk tarihinin dönüm noktası, milletler ve medeniyetler mücadelesinin hesaplaşma ve yüzleşme vesilesidir." dedi.

Etkinliklere, İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Hayri Suer, Cumhuriyet Başsavcısı Yahya Musa Çetinkaya, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.