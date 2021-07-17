Gölpazarı'nda seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında, seyir halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Muammer Püyner idaresindeki 11 SD 424 plakalı otomobil Gölpazarı ilçesi dikenli boğaz mevkisinde seyir halendeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Gölpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralı olmazken araç kullanılamaz hale geldi.