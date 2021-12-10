Gölpazarı'nda soğuk hava deposu ile meyve işleme tesisi kurulacak - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı'nda soğuk hava deposu ile meyve işleme tesisi kurulacağını bildirdi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) işbirliğiyle "Gölpazarı'nda Ürünler Değerleniyor Çiftçiler Kazanıyor" projesi kapsamında ilçede soğuk hava deposu ile meyve işleme tesisi yapacaklarını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini soğuk hava deposunda depolayabileceğini belirten Suer, tesiste ebatlama makinesinin de olacağını ve ürünleri bir marka haline dönüştürerek pazarlayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hal mantığı ile değil ürün mantığı ile pazarlama mantığıyla hareket etmiş olacağız. Gölpazarı'nda ilk olacak. Biz belediye olarak BEBKA ile birlikte yapıyoruz. Bu aylarda ihalesine başlamış olacağız. İlçemizde soğuk hava deposu olmadığı için maalesef çiftçilerimiz Adapazarı'na, Bursa ve komşumuz olan yakın illere ürünlerini götürüyorlar. Tabi ki bu da maliyetlerini artırıyor. Pazar değeri olduğunda daha rekabetli şartlarda yeni pazarlarda açık ürününü değerlendirmiş olacak. Yeni bir ticari değeri ve kıymet yaratmış olacağız."

Suer, karabuğday ile ilgili de bir proje yaptıklarına değinerek, "Bu projenin içinde değirmen ve fırın gibi işleme tesisi olacak. Aynı zamanda karabuğday unlu mamuller ekmeği, yufkası üretilecek. Gölpazarı, karabuğdayda pilot bölge. Bu proje kapsamında karabuğdayın işlenerek yeni pazarlarda yer alması sağlanacak." ifadelerini kullandı.