Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda TOKİ başvuruları için son gün 31 Aralık
Son Dakika Yaşam Gölpazarı'nda TOKİ başvuruları için son gün 31 Aralık - Son Dakika

Gölpazarı'nda TOKİ başvuruları için son gün 31 Aralık

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde inşa edilecek TOKİ için başvurular başladı.

Gölpazarı'nda TOKİ başvuruları için son gün 31 Aralık, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde inşa edilecek TOKİ için başvurular başladı.


Konu hakkında açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "İlçemizde inşa edilecek olan TOKİ'den yararlanmak isteyen, 'Artık benim de bir evim olsun' diyen vatandaşlarımız için Bilecik Ziraat Bankası Gölpazarı Şubesi'nde başvurular başladı. Vatandaşlarımız 2+1'ler için 2.000 TL, 3+1'ler için 4.000 TL kura katılım bedeli karşılığında resmi başvurularını tamamlayabilecekler. Kurada kişiye konut çıkması durumunda bu para peşinattan düşecek, çıkmaması durumunda ise kişiye iade edilecek. Kura katılım bedeli yatırarak, resmi başvurusunu gerçekleştiren ilk hemşehrimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Hayri Suer, Gölpazarı, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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