Gölpazarı'nda TOKİ konutlarının temelinin kazılmasına başlandı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 180 yeni konut yapılması için temel kazma işlemine başlandı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yaptığı açıklamada, 180 vatandaşın ilk defa ev sahibi olacağını söyledi.

Yüklenici firmanın çalışmalarına başladığını belirten Suer, şu bilgileri paylaştı:

"Temel hafriyatları alınıyor. Bir yıl içinde bu inşaatların tamamını bitirmiş olacaklar. Birinci etap bittikten sonra yoğun talep var. İstanbul'daki hemşerilerimiz ilk fırsatı kaçırdıklarını fakat bir imkan daha olursa bundan faydalanmak istediklerini söylüyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ'nin aynı alan içinde 20 dönüm arazisi daha var. İnşallah oraya da ikinci etabı yaparız."