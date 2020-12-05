Gölpazarı'nda toprak zemine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferit A. (39) idaresindeki 11AN 502 plakalı otomobil, Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak zemine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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