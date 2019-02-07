Gölpazarı'nda Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam İbrahim Güneş başkanlığında Trafik Güvenliği toplantısı yapıldı.
Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinde Kaymakam İbrahim Güneş
başkanlığında Trafik Güvenliği toplantısı yapıldı.
Gölpazarı Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş'in yanı sıra polis, jandarma ekipleri ile minibüs ve otobüs şoförleri katıldı. Toplantı hakkında değerlendirme yapan Kaymakam Güneş, "Ülkemizin büyük bir kısmında etkisini gösteren yoğun hava koşulları trafik güvenliğini olumsuz etkilemekte, özellikle yol güzergahlarında meydana gelen buzlanma ve görüş mesafesinin kısalması gibi çeşitli olumsuzluklar, trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Bu durumun yaratacağı risklere yönelik gerekli tedbirleri almak ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.
Öte yandan açıklama sonrası özellikle yolculuklarda istisnasız yol şartlarına ve trafik kurallarına uygun araç kullanmaları ve yolcuların emniyet kemeri takmaları, kış şartlarına uygun lastik kullanımı, hız ihlali yapmaları, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, şoförlerin yorgun ve uykusuz araç kullanmalarının engellenmesi, 10 numara yağ olarak tabir edilen araca uygun olmayan yakıtları araçlarında kullanmamaları hakkında jandarma ve polis ekipleri tarafından minibüs ve otobüs şoförleri bilgi verildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:40 Kaynak: İHA
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