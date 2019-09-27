Gölpazarı'nda trafik kazası: 1 yaralı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Müge Kiraz (26) yönetimindeki 51 BC 427 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik karayolu Beşevler Köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan Kiraz, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Gölpazarı Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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