Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda trafik kazası; 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Gölpazarı'nda trafik kazası; 3 yaralı

Gölpazarı'nda trafik kazası; 3 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gölpazarı'nda trafik kazası; 3 yaralı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Sakarya'nın Taraklı ilçesinden Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden seyir halindeki Sinem Umay (25) yönetiminde bulunan 11 RC 060 plakalı otomobil, Sürmeli köyü yol ayrımına geldiğinde dönüş yaparken, aynı istikamette seyreden Nihat Göllü'nün (68) kullandığı 11 EA 850 panelvan plakalı minibüs çaptı. Çarpmanın etkisiyle Sinem Umay ile panelvan minibüs içinde bulunan Emine Göllü (45) ile Refia Göllü (73) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Gölpazarı-Taraklı karayolu kaza nedeniyle tek şeritten kontrol bir şekilde verilirken, kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü. Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Gölpazarı, Taraklı, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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