Gölpazarı'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 41 GN 465 846 plakalı otomobil ile E.F'nin (25) kullandığı 11 AAF 560 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücülerden E.F. ile aynı araçta bulunan Z.F. (23) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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