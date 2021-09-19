Gölpazarı'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücülerden E.F. ile aynı araçta bulunan Z.F. (23) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 41 GN 465 846 plakalı otomobil ile E.F'nin (25) kullandığı 11 AAF 560 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 'nde çarpıştı.

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