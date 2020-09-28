Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İbrahim K. idaresindeki 11 AAG 971 plakalı otomobil ile Nazım Y'nin kullandığı 59 KR 159 plakalı traktör, Beşevler köyü girişinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler İbrahim K. ve Nazım Y, 112 Acil Servis ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gölpazarı'nda traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika