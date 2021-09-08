Gölpazarı'nda yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı.

Orta Mahalle Kocakova mevkisinde dere yatağında bir leyleğin yaralı olduğunu gören vatandaşlar, hayvanı tedavisi için veterinere götürdü.

Veteriner Tahsin Korkut, yaptığı açıklamada, leyleğin bir kanadının, sert bir cisme çarparak kırıldığını tahmin ettiğini bildirdi.

Korkut, "Leyleğin kanadını tamir ettikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edeceğiz. İyileştikten sonra doğaya bırakılacak." ifadelerini kullandı.