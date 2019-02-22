Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'ndaki Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede Öldü

Gölpazarı'ndaki Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede Öldü

19 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 76 yaşındaki Muhittin Yağcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gölpazarı'ndaki Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede Öldü, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 76 yaşındaki Muhittin Yağcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gölpazarı Devlet Hastanesi'nden Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yağcı, müdahalelere rağmen olaydan 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Gölpazarı- Yenipazar kara yolunun 4. kilometresinde Ali Beşik (65) yönetimindeki 26 FN 994 plakalı otomobil ile Muhittin Yağcı'nın kullandığı 11 SG 039 plakalı otomobil çarpışmış, Yağcı ağır yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:28 Kaynak: AA

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