Gölpazarı'ndaki Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede Öldü
19 dakika önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 76 yaşındaki Muhittin Yağcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 76 yaşındaki Muhittin Yağcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gölpazarı Devlet Hastanesi
'nden Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yağcı, müdahalelere rağmen olaydan 16 gün sonra yaşamını yitirdi.
Gölpazarı- Yenipazar
kara yolunun 4. kilometresinde Ali Beşik (65) yönetimindeki 26 FN 994 plakalı otomobil ile Muhittin Yağcı'nın kullandığı 11 SG 039 plakalı otomobil çarpışmış, Yağcı ağır yaralanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:28 Kaynak: AA
CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz
Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı
Fatih Portakal, Erdoğan'ı Takdir Edip Muhalefet Liderlerini Eleştirdi
Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor