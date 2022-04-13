Gölpazarı'ndaki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gölpazarı'ndaki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırması yapıldı

13.04.2022 15:33
Gölpazarı'ndaki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırması yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı Belediyesi tarafından uygulanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında ilçe merkezindeki tarihi yapılarda restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik'in Gölpazarı Belediyesi tarafından uygulanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında ilçe merkezindeki tarihi yapılarda restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

Orta Mahalle'de bulunan tarihi Mihal Gazi Hamamı, Mihal Gazi Cami ve Taşhan etrafındaki bütün yapılarda iyileştirme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, bu çalışmayla Gölpazarı'nın tarihi kimliğini ve kültürel zenginliğini yansıtabilen bir ilçe olacağını söyledi.

Düzenleme ile tarihi yapıların görünür hale getirildiğini belirten Suer, şöyle konuştu:

"Nasıl insanların bir kimliği varsa kentin de bir kimliği vardır. Önemli olan bu kimliği ortaya çıkartabilmek ve koruyabilmek. Gölpazarı'nın tarihi yapılarındaki bu çalışmamızla buranın kadim kimliğini ortaya çıkartabilmeyi ve gelecek nesillere aktarabilmeyi istedik."

YORUMLAR
500
Pazaryeri Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi Pazaryeri Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi

Gölpazarı, Bilecik, Cami, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölpazarı'ndaki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
15:15 AK Partili vekil Hülya Nergis'ten hayat pahalılığı yorumu: Biz de biliyoruz, inşallah bunlar aşılacak
15:15 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu 'Zaten herkes diyeceğini dedi sorun yok' dedi
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
14:57 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 2. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Defne ve Sadun yüzleşiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:53:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gölpazarı'ndaki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement