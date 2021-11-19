Üye Girişi
Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki - Son Dakika

Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki

19.11.2021 15:03

Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer: "Gıda İhtisas OSB tarımı bitirmeyecek" "Bu Gıda İhtisas OSB tersine göç başlatacak" Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Aktaş köyü sınırlarında kurulması planlanan Gıda İhtisas...

Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer:

"Gıda İhtisas OSB tarımı bitirmeyecek"

"Bu Gıda İhtisas OSB tersine göç başlatacak"

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Aktaş köyü sınırlarında kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin başka yere kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptı. Gölpazarı halkı ise, bu Gıda OSB'sinin kurulmasıyla ilçenin kaderinin değişeceğini savundu.

Gölpazarı'nda 60 hektar alana kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB için belediye düğün salonunda Çevresel Etki Değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı öncesi köylüler OSB'nin kurulacağı alanda toplandılar. Gölpazarı-Bilecik karayolu ve ilçeye 8 kilometre uzaklıkta olan Gıda OSB'nin kurulacağı alandan traktörleri ile ÇED toplantısının yapılacağı alan gelen köylüler, burada Gıda OSB'nin başkan 2 kilometre uzağa yapılmasını istediler. Bilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü çalışanları köylüleri salona davet ederek, "Sorusu olanlar sorsun, biz cevaplayalım" dedi. Köylüler ise "Hiçbir sorumuz yok biz toplantını iptal edilmesini istiyoruz" demesi üzerine toplantı iptal edildi.

"Gıda İhtisas OSB tarımı bitirmeyecek"

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yapılan eyleme ve Gıda İhtisas OSB'nin ilişkin açıklamada bulunurken, kurulacak olan OSB'nin tarımı bitirmeyeceğini aksine daha da artıracağını söyleyerek, "Bakın buraya ağır bir sanayi gelmeyecek, buraya dökümcüler, plastikçiler, metalciler gelmeyecek. Burası gıda ve tarım sanayi olduğuna neden değinmiyoruz. Bakın buraya gelen gıda ve tarım organizedir. Tam tersine bundan sonra çiftçimizin daha fazla üreteceği, emeğinin karşılığını çok daha fazla alacağı ve tarımı çok daha severek icra edeceğimiz bir durum çıkacak ortaya çünkü artık alıcı ayağının dibine gelmiş olacak" dedi.

"Çok daha fazla tarımdan gelir elde edeceğiz"

Gıda İhtisas OSB'nin ilçenin uzun yıllardır beklediği, çözemediği ve sonuca vardıramadığı bir konu olduğunu anlatan Başkan Suer, "Gölpazarı bir zamanlar Bilecik'in en büyük ilçesiyken, şuan günün sonunda maalesef göç vere vere, nüfusunu kaybede kaybede en küçük ilçelerinden biri olmuş. Buradaki en büyük sebep ise sanayileşmenin olmamış olması. Bilecik'te, Vezirhan'da Osmaneli'nde, Bozüyük'te, İstanbul'da, Eskişehir'de, Bursa'da çok fazla hemşerimiz maalesef burada iş imkanı olmadığı için gurbete çıkmış durumda, bu dediğim malumun ilanıdır. Bunun için uzun yıllardır bir sanayi tesisinin kurulması, Gölpazarı'nda bir organizenin kurulması hep gündeme gelmiş fakat yapılamamış, şuanda ilçemizde böyle bir durum var. Tabi Gıda ve İhtisas OSB olması bizi birazcık daha bu anlamda sevindiriyor çünkü tarımdan bahsediyoruz, tarımın korunması, yaşatılması ve Gölpazarı'nda daha fazla tarım ve zirai faaliyetlerin yapılmasından bahsediyoruz. İşte tam da bu noktada bizim OSB'miz Gıda ve Tarım OSB olması nedeniyle esas biz sonra çok daha fazla tarımdan gelir elde edeceğiz. Tarımda ürün çeşitliliğimizi artıracağız, daha farklı alanlarda üretim yapacağız. Bir anlamda da hammadde, mamul ve ara mamul ihtiyacını da bizim ilçemizin verimli topraklarında sağlamış olacağız" dedi.

"Bu OSB tersine göç başlatacak"

Kurulacak olan Gıda İhtisas OSB'nin söylenenin aksine ilçede tarımı kuvvetlendirecek, tarımı ayağa kaldıracak ve göçü durdurup tekrar tersine göç başlatacak bir proje olduğunu anlatan Başkan Suer, "Ben oradaki köylülerimizle de konuşuyorum maalesef üzülerek söylüyorum Gölpazarı'nda artık tarımda ölüyor çünkü tarımda istihdam edeceğimiz genç insanımız artık kalmadı. Biz eğer 'tarımı koruyalım, tarımı yaşatalım' diye bu OSB'ye karşı gelirsek o tarlaları sürecek, ekip-biçecek, hasadını yapacak insanımızda kalmayacak, bununla da yüzleşmek lazım, bu tespiti de yapmak lazım" dedi.

100 milyon Euro'luk yatırım

Ayrıca, Gıda İhtisas OSB'nin tamamlanmasının ardından satışa çıkacak parsellerden almayı düşünen bir firmanın 100 milyon Euro'luk yatırım yapmayı düşündüğü ve 600 kişiye iş imkanı sağlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, köylülerin Gıda İhtisas OSB'nin yapılmasını istediği 60 dekar alanın marjinal tarım sahası olduğu senede 1 kere ya ayçiçeği yada buğday ekibi yapılıyor.

Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki
Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki
Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki
Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki

Gölpazarı, Bilecik, GÖÇ, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan 15:21 Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı 14:45 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:21 Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında
15:20 Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan
15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
15:08 Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti
15:08 Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum
14:58 Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada
14:50 36 kişiye mezar olan "Rıza Bey Apartmanı" davasında kavga çıktı!
14:44 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
14:39 Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı
14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor
HDP, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına yalanlama HDP, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına yalanlama         
15:23
Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında         
15:21
Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum         
15:08
Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı         
14:39
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 15:34:20. #1.11#
SON DAKİKA: Gölpazarı'nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement