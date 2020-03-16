Gölpazarı'nın dar ve virajlı yolları masaya yatırtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölpazarı'nın dar ve virajlı yolları masaya yatırtıldı - Son Dakika

Gölpazarı'nın dar ve virajlı yolları masaya yatırtıldı

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında, ilçenin dar ve virajlı yolları masaya yatırtıldı.

Gölpazarı'nın dar ve virajlı yolları masaya yatırtıldı, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında, ilçenin dar ve virajlı yolları masaya yatırtıldı.


Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı, Gölpazarı Kaymakamı M. Emre Canpolat başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Birlik Başkanlığı görevi de yürüten Kaymakamı M. Emre Canpolat, Belen Köyü yol genişletme çalışması ve dar ve virajlı yolları ele aldı. Kaymakamı M. Emre Canpolat, 2020 yılında sürücülerin şikayet ettiği dar ve virajlı yollarının yapılacağı söyledi.


Öte yandan toplantıya, Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Özkan Ercan ile genel meclis üyeleri katıldı. Toplantı sonrası Kaymakamı M. Emre Canpolat beraberindekiler Belen Köyü yol genişletme çalışmasını yerinde incelediler. - BİLECİK

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Emre Canpolat, Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:31 Kaynak: İHA
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