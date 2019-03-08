Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nın Köylerinde Fidan Dikimi

Gölpazarı'nın Köylerinde Fidan Dikimi

38 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Beşevler ve Kurşunlu köyleri arasına 150 akasya fidanı dikildi.

Gölpazarı'nın Köylerinde Fidan Dikimi, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Beşevler ve Kurşunlu köyleri arasına 150 akasya fidanı dikildi.

Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Valimizin başkanlığında tüm ilçelerimizi planlı bir şekilde Kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, belediye ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla ilçede bulunan bütün köylere yaygınlaştırmak için planlanan bir çalışma başlattık." dedi.

İlk etapta birkaç köy ile çalışmayı başlattıklarını dile getiren Güneş, "Bütün köylere de yaygınlaştıracağız. Köylerimizin çevresinin güzelleştirilmesi, peyzajının iyileştirilmesi ile ilgili önemli bir çalışma. İnşallah başarılı olur, köyümüze ve köylerimize hayırlı olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Orman İşletme Şefi Fatih Güneş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Pehlivan, Beşevler Köyü Muhtarı Selami Uğural ile köylüler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Bilecik, Beşevler, Gölpazarı, Güncel
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