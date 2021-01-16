Gölpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantısı - Son Dakika

Gölpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandı.

Öğretmenevi'nde gerçekleşen toplantıya, Vakıf Müdürü Nesrin Öner ve mütevelli heyeti katıldı.

Kaymakamı Efecan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım taleplerini görüştüklerini söyledi.

Toplantıları kısa sürede planladıklarını kaydeden Şahin, şunları aktardı:

"Vatandaşlarımızı bekletmek veya mağdur etmek istemiyoruz. Vatandaşlarımızın vergileri ile onlara gönderilen sosyal yardımların dağıtımında çok titiz davranıyoruz, bunlar vatandaşlarımız için bir katkı. Elimizdeki bütçeyi rasyonel şekilde mütevelli heyetle beraber değerlendiriyoruz."

Toplantıda, nakit, gıda, ev onarımı gibi taleplerin görüşülerek 40 dilekçenin karara bağlandığı bildirildi.