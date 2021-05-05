Gölpazarı tam kapanmaya tam uyarken, denetimler hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

- Gölpazarı tam kapanmaya tam uyarken, denetimler hız kesmeden devam ediyor

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde vatandaşlar tam kapanmaya büyük oranda riayet ederken, polis ekiplerinin ilçe merkezindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipleri cadde ve sokaklarda devamlı uyarıcı anonslar da yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanlığı'nın illere gönderdiği genelge ile 17 günlük tam zamanlı kapanma 29 Nisan akşamı saat 19.00'da tüm yurtta başladı. Gölpazarı'nda da kısıtlamanın ilk haftasında sokaklar boş kaldı. İlçe merkezinde oluşturulan kontrol noktasında görev alan polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten sürücü ve yayaların izin belgelerinin kontrolleri yapıldı. Belgeleri gösteremeyen kişilerin haklarında ise İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kararları'na muhalefetten tutanak tutuldu.

Öte yandan Gölpazarı'nda yaya ve araç trafiğinin en işlek noktalarından adeta sessizliğe bürünürken, ilçedeki açılması serbest olan esnaflar saat 10: 00 ile 17: 00 arası hizmet vermeye devam ediyor.