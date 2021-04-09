Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü sertifikalı yonca tohumu dağıttı - Son Dakika

Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı.

Kaymakam Efecan Şahin, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe tarafından sertifikalı yonca tohumu dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yonca tohumlarının dağıtımının İl Özel İdare Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle yapıldığını anlatan Kaymakam Şahin, şöyle konuştu:

"Özellikle bu bölgede dağıtımı muhtarlar vasıtasıyla yaptık. 32 kişiye 300 dekar alana sunter ve bilensoy çeşidi yonca tohumu dağıtımı gerçekleşti. Bunlara ek olarak da 10 çiftçiye 250 kilo daha dağıtımı yapılacak. Toplam olarak 42 çiftçiye 350 dekar alana ekilmek üzere 1750 kilo yonca tohumu dağıtmış olacağız. Bunların yakın vadede toprakla buluşması sağlanacak, bunu da ilçe ekonomimize katkı sağlayacağını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yonca tohumu dağıtımına, Tarım ve Orman Müdürü İlçe Buğra Erdem, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.