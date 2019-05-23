Gols de Equipe: Neymar Jr ve Real Sociedad
9 saat önce
Confira este fantástico gol de Equipe FC Barcelona'da oynuyor. Andrés Iniesta, Jérémy Mathieu ve Pelo Flanco ile birlikte çalıştığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06
Confira este fantástico gol de Equipe FC Barcelona'da oynuyor. Andrés Iniesta, Jérémy Mathieu ve Pelo Flanco ile birlikte çalıştığını bildirdi.
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