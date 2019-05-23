Son Dakika Haberleri: Gols de Equipe: Neymar Jr ve Real Sociedad

Gols de Equipe: Neymar Jr ve Real Sociedad

9 saat önce

Confira este fantástico gol de Equipe FC Barcelona'da oynuyor. Andrés Iniesta, Jérémy Mathieu ve Pelo Flanco ile birlikte çalıştığını bildirdi.

Confira este fantástico gol de Equipe FC Barcelona'da oynuyor. Andrés Iniesta, Jérémy Mathieu ve Pelo Flanco ile birlikte çalıştığını bildirdi.
Gols de Equipe: Neymar Jr ve Real Sociedad
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Iniesta, Barcelona, Spor
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