Gols de Falta: David Luiz, Liverpool
9 saat önce
O zagueiro brasileiro David Luiz, Liverpool com um chute rápido de falta'daki diğer önemli noktalara yakındır. Bu arada, Luiz Luiz, PSG’nin pasajında ve Chelsea’deki depolarda yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06
O zagueiro brasileiro David Luiz, Liverpool com um chute rápido de falta'daki diğer önemli noktalara yakındır. Bu arada, Luiz Luiz, PSG'nin pasajında ve Chelsea'deki depolarda yer alıyor.
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