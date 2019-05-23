Son Dakika Haberleri: Gols de Falta: David Luiz, Liverpool

Gols de Falta: David Luiz, Liverpool

9 saat önce

O zagueiro brasileiro David Luiz, Liverpool com um chute rápido de falta'daki diğer önemli noktalara yakındır. Bu arada, Luiz Luiz, PSG’nin pasajında ve Chelsea’deki depolarda yer alıyor.

O zagueiro brasileiro David Luiz, Liverpool com um chute rápido de falta'daki diğer önemli noktalara yakındır. Bu arada, Luiz Luiz, PSG'nin pasajında ve Chelsea'deki depolarda yer alıyor.
Gols de Falta: David Luiz, Liverpool
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Chelsea, Liverpool, David Luiz, Spor
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