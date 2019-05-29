Son Dakika Haberleri: Gols de Falta: Gareth Bale Vs Liverpool
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Gols de Falta: Gareth Bale Vs Liverpool

41 dakika önce

Veja este canlı antigo avançado yapmak Tottenham Hotspur, Gareth Bale, Liverpool. Gareth Bale se juntou ao Spurs em 2007, marcando 42 gols em 146 jogos anter de completar uma transferi ve Real Madrid em 2013 ile kaydedildi.

Veja este canlı antigo avançado yapmak Tottenham Hotspur, Gareth Bale, Liverpool. Gareth Bale se juntou ao Spurs em 2007, marcando 42 gols em 146 jogos anter de completar uma transferi ve Real Madrid em 2013 ile kaydedildi.
Gols de Falta: Gareth Bale Vs Liverpool
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Real Madrid, Tottenham Hotspur, Liverpool, Gareth Bale, Spor
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