Gols de Falta: Gareth Bale Vs Liverpool
41 dakika önce
Veja este canlı antigo avançado yapmak Tottenham Hotspur, Gareth Bale, Liverpool. Gareth Bale se juntou ao Spurs em 2007, marcando 42 gols em 146 jogos anter de completar uma transferi ve Real Madrid em 2013 ile kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Veja este canlı antigo avançado yapmak Tottenham Hotspur, Gareth Bale, Liverpool. Gareth Bale se juntou ao Spurs em 2007, marcando 42 gols em 146 jogos anter de completar uma transferi ve Real Madrid em 2013 ile kaydedildi.
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