Gols de Falta: Vinicius ile Celta Vigo B
9 saat önce
O extremo brasileiro Vinicius Jr fez tanto başarısı yok Real Madrid Castilla que ganhou promoção para o zaman sorumlusu. Confira esta obra-prima de Vinicius ile ilgili olarak Celta B.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06
O extremo brasileiro Vinicius Jr fez tanto başarısı yok Real Madrid
Castilla que ganhou promoção para o zaman sorumlusu. Confira esta obra-prima de Vinicius ile ilgili olarak Celta B.
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