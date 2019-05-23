Son Dakika Haberleri: Gols de Falta: Vinicius ile Celta Vigo B

Gols de Falta: Vinicius ile Celta Vigo B

9 saat önce

O extremo brasileiro Vinicius Jr fez tanto başarısı yok Real Madrid Castilla que ganhou promoção para o zaman sorumlusu. Confira esta obra-prima de Vinicius ile ilgili olarak Celta B.

O extremo brasileiro Vinicius Jr fez tanto başarısı yok Real Madrid Castilla que ganhou promoção para o zaman sorumlusu. Confira esta obra-prima de Vinicius ile ilgili olarak Celta B.
Gols de Falta: Vinicius ile Celta Vigo B
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Real Madrid, Spor
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