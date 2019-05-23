Gols de Robert Lewandowski - Bundesliga 2018-19
9 saat önce
Robert Lewandowski, Melhor Marcador da Bundesliga'da hazırlandı. Eleganes 22 gols, Paco Alcacer ile birlikte quatro, Dortmund, 2013/14 (20 gols), 2015/16 (30) e 2017/18 (29). Lewandowski foi şimdiye kadar bir başkası tarafından canlandırıldı ve melo marcador pelo respeitado jornal semanal kicker için hazırlandı. Confira todos os seus 22 şovları ve temporada 2018-2019.
Robert Lewandowski
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06
, Melhor Marcador da Bundesliga'da hazırlandı. Eleganes 22 gols, Paco Alcacer ile birlikte quatro, Dortmund
, 2013/14 (20 gols), 2015/16 (30) e 2017/18 (29). Lewandowski foi şimdiye kadar bir başkası tarafından canlandırıldı ve melo marcador pelo respeitado jornal semanal kicker için hazırlandı. Confira todos os seus 22 şovları ve temporada 2018-2019.
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