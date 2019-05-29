Son Dakika Haberleri: Gols Incríveis: Fernandinho Vs Burnley
Son Dakika Spor Haber

Gols Incríveis: Fernandinho Vs Burnley

1 saat önce

Fernandinho, brasileiro do meio-campo, marcou este belo ve contra Burnley em 2014. The Fernandinho deu ao Manchester City ve The New York City'de 2 yıl önce verildi.

Fernandinho, brasileiro do meio-campo, marcou este belo ve contra Burnley em 2014. The Fernandinho deu ao Manchester City ve The New York City'de 2 yıl önce verildi.
Gols Incríveis: Fernandinho Vs Burnley
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
New York, Manchester City, Fernandinho, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Beşiktaş taraftarından Karius'un sevgilisini çıldırtan hareket! Mehmet Topal olayı için şok iddia: Bir futbolcu taraftara para verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gols Incríveis: Fernandinho Vs Burnley
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]