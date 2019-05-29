Gols Incríveis: Fernandinho Vs Burnley
1 saat önce
Fernandinho, brasileiro do meio-campo, marcou este belo ve contra Burnley em 2014. The Fernandinho deu ao Manchester City ve The New York City'de 2 yıl önce verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Fernandinho, brasileiro do meio-campo, marcou este belo ve contra Burnley em 2014. The Fernandinho deu ao Manchester City ve The New York City'de 2 yıl önce verildi.
Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı!
Beşiktaş taraftarından Karius'un sevgilisini çıldırtan hareket!
Mehmet Topal olayı için şok iddia: Bir futbolcu taraftara para verdi