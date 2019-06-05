Gols Incríveis: Leo Messi vs Liverpool
1 saat önce
Açıklama Lionel Messi en premeira mão da final ve Şampiyonlar Ligi kontra Liverpool Şampiyonası, 2018/19 turnuvasında yer aldı. Messi rekabet rekabeti, Ivan Rakitic ve Cristiano Ronaldo tarafından desteklendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06
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