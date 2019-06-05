Son Dakika Haberleri: Gols Incríveis: Leo Messi vs Liverpool
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Gols Incríveis: Leo Messi vs Liverpool

1 saat önce

Açıklama Lionel Messi en premeira mão da final ve Şampiyonlar Ligi kontra Liverpool Şampiyonası, 2018/19 turnuvasında yer aldı. Messi rekabet rekabeti, Ivan Rakitic ve Cristiano Ronaldo tarafından desteklendi.

Açıklama Lionel Messi en premeira mão da final ve Şampiyonlar Ligi kontra Liverpool Şampiyonası, 2018/19 turnuvasında yer aldı. Messi rekabet rekabeti, Ivan Rakitic ve Cristiano Ronaldo tarafından desteklendi.
Gols Incríveis: Leo Messi vs Liverpool
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06 
Liverpool, Lionel Messi, Spor
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