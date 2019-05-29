Son Dakika Haberleri: Gols Incríveis: Philippe Coutinho Vs Neftci
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Gols Incríveis: Philippe Coutinho Vs Neftci

1 saat önce

Em 2012, Philippe Coutinho, Liga Europa'da, Neftçi ve Bakü'deki kontrastını yakaladı. Poucos la luca de la la la la la la la la la la la la la al. Poucos se the fütre no euro, fransa poncos de camisas, Liverpool ve do Barcelona gibi görülmemiş yerler arasındadır. Confira bir incrível de Coutinho para kodlayıcı bir rede doğaçlama.

Em 2012, Philippe Coutinho, Liga Europa'da, Neftçi ve Bakü'deki kontrastını yakaladı. Poucos la luca de la la la la la la la la la la la la la al. Poucos se the fütre no euro, fransa poncos de camisas, Liverpool ve do Barcelona gibi görülmemiş yerler arasındadır. Confira bir incrível de Coutinho para kodlayıcı bir rede doğaçlama.
Gols Incríveis: Philippe Coutinho Vs Neftci
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Bakü, Philippe Coutinho, Spor
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