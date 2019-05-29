Gols Incríveis: Philippe Coutinho Vs Neftci
1 saat önce
Em 2012, Philippe Coutinho, Liga Europa'da, Neftçi ve Bakü'deki kontrastını yakaladı. Poucos la luca de la la la la la la la la la la la la la al. Poucos se the fütre no euro, fransa poncos de camisas, Liverpool ve do Barcelona gibi görülmemiş yerler arasındadır. Confira bir incrível de Coutinho para kodlayıcı bir rede doğaçlama.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Em 2012, Philippe Coutinho, Liga Europa'da, Neftçi ve Bakü'deki kontrastını yakaladı. Poucos la luca de la la la la la la la la la la la la la al. Poucos se the fütre no euro, fransa poncos de camisas, Liverpool ve do Barcelona gibi görülmemiş yerler arasındadır. Confira bir incrível de Coutinho para kodlayıcı bir rede doğaçlama.
Deutsche Bank hisseleri tarihin en düşük düzeyine geriledi
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam
Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı!