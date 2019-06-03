Son Dakika Haberleri: Gols Incríveis: Rodrigo Vs Barcelona U-19
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Gols Incríveis: Rodrigo Vs Barcelona U-19

21 dakika önce

Na primeira rodada, o Real Madrid, 0-2 kontra o Barcelona ve “Copa” den, Miniestadi yok. Os ziyaretçileri tiveram um início empolgante neste “Clasico”. Ay önce 19 'dan ayrıldık, sen de beni anlayamazsın. Rodrigo fez um grande gol. Daha önce linhas olarak bola bir giriş yaptıysanız, bir markanın üst üste gelmesi, bir üst düzey denizci, bir üst üste bateu mais dois defensores, bir üst üste bindirme, bir üst üste bindirme için tenar, bir başkasıyla yüzyılın

Na primeira rodada, o Real Madrid, 0-2 kontra o Barcelona ve "Copa" den, Miniestadi yok. Os ziyaretçileri tiveram um início empolgante neste "Clasico".

Ay önce 19 'dan ayrıldık, sen de beni anlayamazsın. Rodrigo fez um grande gol. Daha önce linhas olarak bola bir giriş yaptıysanız, bir markanın üst üste gelmesi, bir üst düzey denizci, bir üst üste bateu mais dois defensores, bir üst üste bindirme, bir üst üste bindirme için tenar, bir başkasıyla yüzyılın
Gols Incríveis: Rodrigo Vs Barcelona U-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06 
Spor
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