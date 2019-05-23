Son Dakika Haberleri: Gols Incríveis: Willian Vs Watford

Gols Incríveis: Willian Vs Watford

9 saat önce

Willian foe frezer farklı bir seçenektir ve Chelsea ve Copa de Inglaterra ile karşılaştırmalı olarak Watford'da bulunmaz. Her şeyden önce Chelsea'de bir para ödülü almayı unutma.

Willian foe frezer farklı bir seçenektir ve Chelsea ve Copa de Inglaterra ile karşılaştırmalı olarak Watford'da bulunmaz. Her şeyden önce Chelsea'de bir para ödülü almayı unutma.
Gols Incríveis: Willian Vs Watford
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Chelsea, Willian, Spor
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