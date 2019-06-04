Gols Incríveis: Zlatan Ibrahimoviç Vs New England Revolution
46 dakika önce
Confira este, Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy kontra ve MLS’de New England Revolution’a ev sahipliği yapıyor. O cabeceamento atacante sueco foi seu 11º gol da temporada yapmak.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:06
Confira este, Zlatan Ibrahimovic
, LA Galaxy kontra ve MLS'de New England
Revolution'a ev sahipliği yapıyor. O cabeceamento atacante sueco foi seu 11º gol da temporada yapmak.
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