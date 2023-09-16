Ziyech, Icardi'nin kafayla dokunduğunu bakın ne zaman fark etmiş - Son Dakika

Ziyech, Icardi'nin kafayla dokunduğunu bakın ne zaman fark etmiş

Ziyech, Icardi\'nin kafayla dokunduğunu bakın ne zaman fark etmiş
Son Güncelleme: 16.09.2023 23:15

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu 4. golde Icardi'nin topa kafayla dokunduğunu maçta fark etmediğini ancak sonradan öğrendiğini belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın İngiliz ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

İlk kez sahaya çıkan Ziyech "Galatasaray ilk maçımdı, keyifliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha fazla süre almak isterdim. Daha fazla oynamak istiyorum. Atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferin devam edeceğini düşünüyorum. 4-2'lik galibiyetten mutluyum. Umarım taraftarlarımız da mutlu olmuştur" ifadelerini kullandı.

"ICARDI'NİN KAFAYLA DOKUNDUĞUNU MAÇTA FARK ETMEDİM"

Son gol hakkında da konuşan Faslı yıldız, " Mauro Icardi'nin topa kafayla dokunduğunu maçta fark etmedim. Yanıma geldi ve söyledi. Icardi söylediyse doğrudur. İçeri girerken şakalaştık. Sonra izledik, gerçekten dokunmuş. Güzel bir an oldu, şakalaştık" dedi .

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Ziyech, Icardi'nin kafayla dokunduğunu bakın ne zaman fark etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziyech, Icardi'nin kafayla dokunduğunu bakın ne zaman fark etmiş - Son Dakika
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