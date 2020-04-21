Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar - Son Dakika
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Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar

6 saat önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünün mahallesi olan ve Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada Adası'nda, 32 hanede yaşayan 180 kişi, koronavirüs salgınından uzak bir yaşam sürdürüyor.

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar, System.String[]

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünün mahallesi olan ve Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada Adası'nda, 32 hanede yaşayan 180 kişi, koronavirüs salgınından uzak bir yaşam sürdürüyor. Beyşehir Gölü'ndeki adada yaşayanların ihtiyaçları kayık ve teknelerle temin edilirken, Vefa Destek Grubu da hem devletin yardımlarını hem de vatandaşların isteklerini adaya ulaştırıyor.

Beyşehir Gölü'nde bulunan ve Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Mada Adası, Isparta sınırları içinde yer alıyor. Çoğunluğu yaşlı 180 vatandaşın yaşadığı adadan, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyüne ulaşım sadece kayıklarla sağlanıyor. Motorlu ve kürekli kayıklarla Gedikli köyü sınırına yaklaşan vatandaşlar, buraya park ettikleri araçlar ile ulaşımını sürdürüyor. Koronavirüs salgınının arttığı bu dönemde ise adada şu ana kadar hiçbir vakayla karşılaşılmadı. Adadaki vatandaşların bazılarında kronik rahatsızlıklar bulunurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından çok sayıda vatandaşın ihtiyacı karşılanıyor. Vatandaşlara yardım kolileri, ilaç ve her türlü ihtiyaçları bu ekipler tarafından alınarak, kayıklarla adaya ulaşılıp, dağıtılıyor.

'VATANDAŞLARIMIZ ASLA VE ASLA MAĞDUR EDİLMİYOR'

Vefa Destek Grubu ile adaya gelen Kaymakam Onur Yılmazer, "Şu anda Beyşehir Gölü üzerindeyiz. Üzerinde yaşam olan tek göl adamızın üzerindeyiz. Tabii buranın şu ana kadar zorlukları olmasıyla birlikte koronavirüs süreciyle vatandaşlarımız avantajlarını görüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında özellikle 65 yaş üstü ikamet kısıtlaması getirilen vatandaşlarımızın ikametlerini terk etme yasağı olması nedeniyle sosyal destek grubu ekibimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Tabii ki burada asıl ihtiyaç tarımsal üretimin devamıdır. Burada tarımsal üretimin devamı için tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın gerek acil ihtiyaçları olsun, gerek temel ihtiyaçları olsun, gerek tarımsal üretime ilişkin ihtiyaçlar olsun zorlu şartlarda da olsa Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Burada vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını temenni ediyoruz. Bugün çok şükür ki üzerinde yaşam olan her karış toprağa ulaşabilecek, hizmet götürebilecek bir devletimiz vardır. Bir ada hayatı da olsa burada vatandaşlarımız asla ve asla mağdur edilmiyor" dedi.

'BURASI KENDİNDEN İZOLEDİR'

Gedikli Köyü Muhtarı Abdülkadir Yıldırım, "Ulaşımını teknelerle yaparlar. Yaşamları balıkçılık, hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Çilekeş bir yaşantısı var buranın, kolay değil. Kışın gölü buz tutar, 2-3 ay buz üzerinden gelirler, giderler. Karayla ilişkileri kesilir. Çocukların okula gitmesi problemlidir. Ama doğal olarak güzel bir yerdir.

Koronavirüse gelince; belki de şu an dünyada en şanslı yerlerden birindeyiz. Burası kendinden izoledir. Geçiş olmadığı için virüsün atlamadığını düşünüyorum. Koronavirüs şüphesi hiç duymadım. Hiç böyle bir talep gelmedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor" diye konuştu.

'BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILIYORUZ'

Şarkikaraağaç Vefa Destek Grubu Sorumlusu Aytuğ Kazancı da şu bilgileri verdi:

"Bilindiği üzere ülkemizde zorunlu bir pandemi süreci geçiriyoruz. Bu pandemi sürecinde devletimizin uygulamış olduğu hastalığın yayılmasına karşı bazı alınan tedbirler var. Bunların üzerinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hanelerinden çıkmama yasağı var. Bundan dolayı bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu görevi icra ederken maalesef her zaman karayoluyla ulaşamadığımız yerler de var bunların başında Gedikli köyümüze bağlı olan halk adıyla 'Mada Adası', Kumluca Mahallesi'ne ulaşımı kayıklar sayesinde sağlıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını kayıklarla ulaştırıyoruz. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Karayoluyla ulaşamadığımız yerde deniz yoluyla kayıklarla yapıyoruz. Al bayrağın dalgalandığı yurt toprağına hizmet götürmek bizim en kutsal vazifemiz. Bizler başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletimizin gülümseyen yüzü olarak bu zorlu süreçleri hep beraber atlatacağımızın inancımız tamdır."


Şarkikaraağaç, Koronavirüs, Mada Adası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:42 Kaynak: DHA

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