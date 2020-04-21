Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -1 - Son Dakika

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -1

20 dakika önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünün mahallesi olan Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada Adası'nda 32 hanede 180 kişi yaşıyor.

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -1, System.String[]

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünün mahallesi olan Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada Adası'nda 32 hanede 180 kişi yaşıyor. Mada Adası'nda vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından uzak bir yaşam sürdürüyor. Beyşehir Gölü'ndeki adada yaşayanların ihtiyaçları kayık ve teknelerle temin edilirken, Vefa Destek Grubu da hem devletin yardımlarını hem de vatandaşların isteklerini adaya ulaştırıyor.

Beyşehir Gölü'nde bulunan ve Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Mada Adası, Isparta sınırları içinde yer alıyor. Çoğunluğu yaşlı 180 vatandaşın yaşadığı adadan, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyüne ulaşım sadece kayıklarla sağlanıyor. Motorlu ve kürekli kayıklarla Gedikli köyü sınırına yaklaşan vatandaşlar buraya park ettikleri araçlar ile ulaşımını böyle sürdürüyor. Koronavirüs salgınının arttığı bu dönemde ise adada şu ana kadar hiçbir vakayla karşılaşılmadı. Adadaki vatandaşların bazılarında kronik rahatsızlıklar bulunurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından çok sayıda vatandaşın ihtiyacı karşılanıyor. Vatandaşlara yardım kolileri, ilaç ve her türlü ihtiyaçları bu ekipler tarafından alınarak, kayıklarla adaya ulaşılıp, dağıtılıyor.

'VATANDAŞLARIMIZ ASLA VE ASLA MAĞDUR EDİLMİYOR'

Vefa Destek Grubu ile adaya gelen Kaymakam Onur Yılmazer, "Şu anda Beyşehir Gölü üzerindeyiz. Üzerinde yaşam olan tek göl adamızın üzerindeyiz. Tabii buranın şu ana kadar zorlukları olmasıyla birlikte koronavirüs süreciyle vatandaşlarımız avantajlarını görüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında özellikle 65 yaş üstü ikamet kıstı getirilen vatandaşlarımızın ikametlerini terk etme yasağı olması hasebiyle sosyal destek grubu ekibimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Tabii ki burada asıl ihtiyaç tarımsal üretimin devamıdır. Burada tarımsal üretimin devamı için tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın gerek acil ihtiyaçları olsun, gerek temel ihtiyaçları olsun, gerek tarımsal üretime ilişkin ihtiyaçlar olsun zorlu şartlarda da olsa Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Burada vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını temenni ediyoruz. Bugün çok şükür ki üzerinde yaşam olan her karış toprağa ulaşabilecek, hizmet götürebilecek bir devletimiz vardır. Bir ada hayatı da olsa burada vatandaşlarımız asla ve asla mağdur edilmiyor" dedi.

'BURASI KENDİNDEN İZOLEDİR'

Gedikli Köyü Muhtarı Abdülkadir Yıldırım, "Ulaşımını teknelerle yaparlar. Yaşamları balıkçılık, hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Çilekeş bir yaşantısı var buranın, kolay değil. Kışın gölü buz tutar, 2-3 ay buz üzerinden gelirler, giderler. Karayla ilişkileri kesilir. Çocukların okula gitmesi problemlidir. Ama doğal olarak güzel bir yerdir.

Koronavirüse gelince; belki de şu an dünyada en şanslı yerlerden birindeyiz. Burası kendinden izoledir. Geçiş olmadığı için virüsün atlamadığını düşünüyorum. Koronavirüs şüphesi hiç duymadım. Hiç böyle bir talep gelmedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor" diye konuştu.

'BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILIYORUZ'

Şarkikaraağaç Vefa Destek Grubu Sorumlusu Aytuğ Kazancı da şu bilgileri verdi:

"Bilindiği üzere ülkemizde zorunlu bir pandemi süreci geçiriyoruz. Bu pandemi sürecinde devletimizin uygulamış olduğu hastalığın yayılmasına karşı bazı alınan tedbirler var. Bunların üzerinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hanelerinden çıkmama yasağı var. Bundan dolayı vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın maaşını çekme, ilaç alma, temel gıda ihtiyaçları temini noktasında 112'ye bildirdiği zaman vatandaşlar bunu yerine getiriyoruz. Bu görevi icra ederken maalesef her zaman karayoluyla ulaşamadığımız yerler de var bunların başında Gedikli köyümüze bağlı olan halk adıyla 'Mada Adası', Kumluca Mahallesi'ne ulaşımı kayıklar sayesinde sağlıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını kayıklarla ulaştırıyoruz. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Karayoluyla ulaşamadığımız yerde deniz yoluyla kayıklarla yapıyoruz. Al bayrağın dalgalandığı yurt toprağına hizmet götürmek bizim en kutsal vazifemiz. Bizler başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletimizin gülümseyen yüzü olarak bu zorlu süreçleri hep beraber atlatacağımızın inancımız tamdır."


Şarkikaraağaç, Mada Adası, Isparta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:30 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?         
13:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı         
13:24
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi         
13:21
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 16:51:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]