Gölün ortasındaki sazlıkta yangın
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Karamık Gölü'ndeki sazlık alanında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:12 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Karamık Gölü'ndeki sazlık alanında yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi Karamık köyü yakınlarında bulunan Karamık Gölü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gölün ortasındaki sazlık alanda çıkan yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü. - AFYONKARAHİSAR
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