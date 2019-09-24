Son Dakika Haberleri: Gölün ortasındaki sazlıkta yangın
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Gölün ortasındaki sazlıkta yangın

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Karamık Gölü'ndeki sazlık alanında yangın çıktı.

Gölün ortasındaki sazlıkta yangın, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Karamık Gölü'ndeki sazlık alanında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi Karamık köyü yakınlarında bulunan Karamık Gölü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gölün ortasındaki sazlık alanda çıkan yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü.

(İHA)

Karamık, Afyon, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
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