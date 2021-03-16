Gölyaka Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı - Son Dakika

Gölyaka Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde hizmet binalarına "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Proje kapsamında belediye hizmet binasının belirlenen noktalarına ayrıştırılacak malzemeler için ekipmanlar ve bilgilendirme afişleri asıldı.

Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, doğa şehri Gölyaka'yı gelecek nesiller için daha yaşanabilir hale getirmek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerini söyledi.

Proje çerçevesinde gerekli ekipmanların teminini hem belediyelerinde hem de kurumlarda sağladıklarını anlatan Demircan, "Geri dönüşümün hem çevreyi koruma hem de ülke ekonomisine katkısı anlamında büyük faydaları var. Gelecek nesillere güzel bir şehir bırakmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

"İnsanları duyarlı olmaya teşvik ediyoruz"

Demircan, atık toplama için ilçede belirli noktalara ekipman yerleştirilmesi için çalışma yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm o kadar önemli ki derelerimize, nehirlerimize, denizlerimize bakıyoruz. Burada gölümüz var. İnanın pet şişelerden barajlar oluşmuş. O kadar birikimler olmuş ki insanlara bu farkındalığı yaratmak suretiyle bunların geri dönüşüme kazandırılması ve bilinçlendirilmesi anlamında da büyük gayret gösteriyoruz."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de kentte kapalı entegre katı atık ayrıştırma ve işleme ile enerji üretim fabrikasını kurduğunu anımsatan Demircan, "Orada katı atıklar ayrıştırılıyor. Zaten bu çalışma yapılıyor ama biz de bölgemizdeki insanları bilinçlendirmek anlamında daha duyarlı olmaya teşvik ediyoruz. Başkanımıza da Düzce'ye böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Demircan, sıfır atık yönetiminden sorumlu birim amirlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.