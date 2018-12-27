Son Dakika Haberleri: Gölyaka'da İki Katlı Ev Yandı

Gölyaka'da İki Katlı Ev Yandı

43 dakika önce

(AA) Düzce'nin Gölyaka ilçesine iki katlı ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Gölyaka'da İki Katlı Ev Yandı, System.String[]
DÜZCE - (AA) Düzce'nin Gölyaka ilçesine iki katlı ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksu Köyü yaşayan Fikrettin Aydoğdu'ya ait 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin ikinci katında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, evin tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gölyaka ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında, 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:42 Kaynak: AA

Aksu, Düzce, Gölyaka, Güncel
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