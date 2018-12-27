Gölyaka'da İki Katlı Ev Yandı

DÜZCE - (AA) Düzce
'nin Gölyaka
ilçesine iki katlı ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksu
Köyü yaşayan Fikrettin Aydoğdu'ya ait 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evin ikinci katında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, evin tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gölyaka ve Düzce Belediyesi
itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Yangında, 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.