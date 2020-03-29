Gölyaka'da ilçe dışından gelenlere 14 gün evden çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Gölyaka Kaymakamlığı, ilçe dışından gelenlere 14 günlük evden çıkma kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gölyaka Umumi Hıfzı Sıhha Kurulu Kararı gereğince 27 Mart itibarıyla ilçeye dışarıdan gelenlere 14 günlük evden dışarı çıkma kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe dışından gelen vatandaşların ve ilçe halkının sağlığı için bu konuda alınan kararlara riayet edilmesinin önemli olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Aksi takdirde Kabahatler Kanununun ve Umumi Hıfzı Sıhha Kanununun ilgili maddelerinin öngördüğü idari para cezalarını ve Türk Ceza Kanununun öngördüğü adli cezayı göreceğinizi, bu kuralları ihlal edenleri, muhtarlarımız ve duyarlı vatandaşlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine ve Kaymakamlığa bildirilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İlçemizde ikamet edip günlük alışveriş, iş, sağlık veya benzer bir nedenle ilçe dışına çıkıp dönenler bu kapsamda değildir."