Gölyaka'da korona virüs denetimi - Son Dakika

Gölyaka'da korona virüs denetimi

18.10.2020 11:51
Gölyaka'da korona virüs denetimi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Gölyaka'da Kaymakam Fahri Onay'ın da katılımları ile korona virüs denetimi yapılarak esnaflara tedbirler hakkında bilgiler verildi.

DÜZCE (İHA) – Gölyaka'da Kaymakam Fahri Onay'ın da katılımları ile korona virüs denetimi yapılarak esnaflara tedbirler hakkında bilgiler verildi.

Türkiye'nin dört bir yanında Korona virüs ile mücadele devam ederken, sağlık için hepimiz için sloganı ile denetimler yapılıyor. Düzce'de de Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında denetimler yapılırken, ilçelerde de kaymakamlar denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gölyaka'da da Kaymakam Fahri Onay'ın koordinesinde ilgili kamu kurum ve kuruşların katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı. Muhtarların da destek verdiği denetimlerde esnafların tedbirlere uyup uymadığı kontrol edilirken, tedbirler hakkında bilgiler verildi. - DÜZCE

Gölyaka'da korona virüs denetimi
Gölyaka'da korona virüs denetimi
Gölyaka'da korona virüs denetimi
Gölyaka'da korona virüs denetimi
Gölyaka'da korona virüs denetimi

Cevdet Atay, Koronavirüs, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölyaka'da korona virüs denetimi - Son Dakika

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