Gölyaka'da nüfusun iki katı cerrahi maske üretiliyor - Son Dakika

Düzce'nin 20 bin nüfuslu Gölyaka ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye tarafından kurulan atölyede günde ortalama 40 bin maske üretiliyor.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından, ilçede cerrahi maske atölyesi kurulduğunu ve gönüllülerin maske üretimine başladığını belirtti.

İlçede her vatandaşa maske dağıttıklarını aktaran Demircan, "Cumhurbaşkanımızın maskesiz kimse kalmasın direktifleri doğrultusunda biz de hem ilçemizin hem de çevre ilçelerimizin ihtiyacını karşılamak için belediye olarak Gölyaka'ya maske üretim atölyesini kazandırmış olduk." dedi.

Demircan, atölyede günlük ortalama 40 bin maske üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, ilçeden ve resmi kurumlardan gelecek taleplere göre üretimlerini artırdıklarını kaydetti.

Türk Kızılay, kent merkezindeki kuruluşlar, çevre ilçeler, belediyeler ve kaymakamlıklardan gelen talep doğrultusunda gönüllü çalışan sayısını artırdıklarını belirten Demircan, "Günlük ortalama 40 bin üretim yaparak ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Bu da bu bölgenin ihtiyacını karşılıyor. Belediyeye gelen herkese ilk günden itibaren 5'li, 10'lu şekilde maskelerini ücretsiz veriyoruz. Kızılay'ın talepleri oluyor, onları karşılıyoruz. Aynı şekilde diğer kurumların taleplerini karşılıyoruz." diye konuştu.

Demircan, ilçe sakinlerinin koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşı duyarlı olduğunu vurgulayarak, "Biz de onlara destek sağlıyoruz. İlçemiz 20 bin nüfuslu, maskesiz gezene rastlamanız çok nadir." ifadesini kullandı.