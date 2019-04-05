Son Dakika Haberleri: Gölyaka'da Öğrenciler Fidanları Toprakla Buluşturdu

Gölyaka'da Öğrenciler Fidanları Toprakla Buluşturdu

1 saat önce

Gölyaka'da öğrenciler Orman Haftası etkinlikleri kapsamında küçük elleri ile fidanları torakla buluşturdular.

Gölyaka'da Öğrenciler Fidanları Toprakla Buluşturdu, System.String[]
Gölyaka'da öğrenciler Orman Haftası etkinlikleri kapsamında küçük elleri ile fidanları torakla buluşturdular.

Orman Haftası dolayısıyla Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş'in katılımları ile öğrencilerle fidan dikim etkinlikleri yapıldı. Etkinlik sonunda Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler öğrencilere verildi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:03 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Gölyaka, Güncel
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