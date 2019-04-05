Gölyaka'da Öğrenciler Fidanları Toprakla Buluşturdu
1 saat önce
Gölyaka'da öğrenciler Orman Haftası etkinlikleri kapsamında küçük elleri ile fidanları torakla buluşturdular.
Gölyaka
'da öğrenciler Orman Haftası etkinlikleri kapsamında küçük elleri ile fidanları torakla buluşturdular.
Orman Haftası dolayısıyla Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü
ile Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğinde Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş'in katılımları ile öğrencilerle fidan dikim etkinlikleri yapıldı. Etkinlik sonunda Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler öğrencilere verildi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:03 Kaynak: İHA
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