Gölyaka'da Şehitlerimiz Adına Fidan Dikildi
1 saat önce
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Ercan Eker Ortaokulu öğrencileri ve kurum amirlerinin katılımları ile şehitler adına fidan dikim etkinliği yapıldı.
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü
ile Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğinde Şehit Ercan Eker Ortaokulu öğrencileri ve kurum amirlerinin katılımları ile şehitler adına fidan dikim etkinliği yapıldı.
Gölyaka'da düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrencilerle birlikte şehitler adına fidan dikildi, şehitlerin anısını yaşatmak adına şehit isimleri dikilen fidanlara asıldı.
Etkinlik sonunda Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler öğrencilere verildi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:45 Kaynak: İHA
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