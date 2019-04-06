Son Dakika Haberleri: Gölyaka'da Şehitlerimiz Adına Fidan Dikildi

Gölyaka'da Şehitlerimiz Adına Fidan Dikildi

1 saat önce

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Ercan Eker Ortaokulu öğrencileri ve kurum amirlerinin katılımları ile şehitler adına fidan dikim etkinliği yapıldı.

Gölyaka'da Şehitlerimiz Adına Fidan Dikildi, System.String[]
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Ercan Eker Ortaokulu öğrencileri ve kurum amirlerinin katılımları ile şehitler adına fidan dikim etkinliği yapıldı.

Gölyaka'da düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrencilerle birlikte şehitler adına fidan dikildi, şehitlerin anısını yaşatmak adına şehit isimleri dikilen fidanlara asıldı.

Etkinlik sonunda Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler öğrencilere verildi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:45 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Gölyaka, Güncel
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