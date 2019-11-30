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Gölyaka hafızları taçlandı

6 saat önce

Gölyaka Müftülüğü Merkez Kız Kur'an Kursunda eğitimini tamamlayan 7 kız öğrenci düzenlenen tören ile taçlandı.

Gölyaka hafızları taçlandı, System.String[]

Gölyaka Müftülüğü Merkez Kız Kur'an Kursunda eğitimini tamamlayan 7 kız öğrenci düzenlenen tören ile taçlandı.


Gölyaka Müftülüğü Merkez Kız Kur'an Kursunda Hafızlık eğitimini tamamlayan 7 hafız kız öğrenci için taç takma töreni düzenlendi. Yoğun ilginin gösterildiği tören Merkez Kur'an Kursu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programda konuşan İl Müftüsü Hüseyin Can, hafızlığın önemine vurgu yaparak "Hafızlık uzun bir zaman gerektiren ve herkese nasip olmayan bir unvandır. Manevi rütbeler den birisidir. Hafız kızlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini ve öğreticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından hafızların kıraati ve sunumlarıyla program devam etti. Tören sonunda hafızlara çeşitli hediyeler verildi. - DÜZCE

Gölyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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