Gölyaka Kaymakamlığından uzaktan eğitime bir pencerede sen aç kampanyası - Son Dakika

Gölyaka Kaymakamlığından uzaktan eğitime bir pencerede sen aç kampanyası

22.10.2020 10:09
Gölyaka Kaymakamlığından uzaktan eğitime bir pencerede sen aç kampanyası, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Gölyaka kaymakamlığı Korona virüs salgını sonrasında uzaktan eğitim sürecinde olan öğrencilere yönelik "Uzaktan eğitime bir pencerede sen aç" kampanyası başlattı.

DÜZCE (İHA) – Gölyaka kaymakamlığı Korona virüs salgını sonrasında uzaktan eğitim sürecinde olan öğrencilere yönelik "Uzaktan eğitime bir pencerede sen aç" kampanyası başlattı.

Korona virüs salgını sonrasında maddi imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime dahil olamayan öğrenciler için Gölyaka Kaymakamlığı kampanya başlattı. Öğrencilerin daha nitelikli eğitim alabilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri için Kaymakamlık olarak çocukların ve ailelerin her zaman yanlarında olduklarının belirtildiği açıklamada, uzaktan eğitime bir pencerede siz açın kampanyasının başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Koronavirüs Pandemisi nedeniyle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla devletimiz tarafından bir takım tedbirler hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, hem çocuklarımız hem de büyüklerimizin sağlığını korumak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından "Uzaktan Eğitim Sistemi"faaliyete geçirilmiştir. Bu çerçevede, uzaktan eğitime katılma konusunda sorunlar yaşayan ve imkanı bulunmayan öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla Kaymakamlığımız koordinesinde, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gölyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan ortaklaşa çalışmalar sonucunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz tespit edilmiştir. Çocuklarımızın eğitim alma hakkından daha fazla yararlanması, kaliteli ve kesintisiz bir eğitim almaları ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilmesi amacıyla Gölyaka Kaymakamlığımız tarafından "Tablet Kampanyası" başlatılmıştır. İlçemizde bulunan İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz için Kaymakamlığımızca başlatılan "Tablet Kampanyası" 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir. Çocuklarımızın maddi imkansızlık nedeniyle mağdur olmamaları, daha nitelikli eğitim alabilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri için biz devlet olarak her zaman çocuklarımız ve ailelerimizin yanındayız. Çocuklarımızın yarınlara umutla bakabilmeleri için tablet kampanyamıza katılarak çocuklarımız için Bir Pencere de Siz Açın" denildi. - DÜZCE

Gölyaka Kaymakamlığından uzaktan eğitime bir pencerede sen aç kampanyası

Kaymakamlık, Koronavirüs, Gölyaka, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölyaka Kaymakamlığından uzaktan eğitime bir pencerede sen aç kampanyası - Son Dakika

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