Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'ne Hülya Birtürk atandı - Son Dakika

Yığılca Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hülya Birtürk, Gölyaka Orman İşletme Müdürü olarak atandı.
Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Birtürk'e plaket verdi.
Birtürk'ün ilçede hayata geçirdiği projelerden bahseden Tüce, Birtürk'e bundan sonraki görevinde başarılar diledi.
Öte yandan, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinde ilk kadın Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk oldu.
Kaynak: AA
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