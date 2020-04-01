Gölyakalı arıcıların ürettiği propolisin kalitesi tescillendi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Gölyaka Bal Üreticileri Birliği üyeleri tarafından üretilen propolisin Karadeniz Teknik Üniversitesi laboratuvarı analiz sonucuna göre değerinin çok yüksek olduğu tescillendi.



Gölyakalı bal üreticileri tarafından üretilen propolisin kalitesi üniversite ortamında tescillendi. Gölyaka Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Örenay, Efteni Bal tarafından üretilen propolisin Karadeniz Teknik Üniversitesi laboratuvarı analiz sonucuna göre değerinin çok yüksek olduğunu bildirdi. Analiz sonuçlarının kendilerini son derece memnun ettiğini belirten Hasan Örenay, arıcılığın gelişmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Aynı zamanda Efteni bal firma sahibi olan Gölyaka Bal üreticileri Birliği Başkanı Hasan Örenay, ilçede bir arı ürünü olan propolis üretiminin artması için üreticilerle de işbirliği yapıldığını belirterek 700 adet propolis tuzağının arı üreticilerine ücretsiz olarak dağıtıldığını dile getirdi. Örenay ayrıca, Efteni Bal'ın 2018 yılında yılın önerilen Markası Avrasya Kalite ödülüne layık görüldüğünü, 2019'da aldıkları kalite ödülü sahipleri olduğunu belirtti.



Analiz sonuçlarına göre; literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırıldığında propolis numunesinin gram başına düşen polifenol madde miktarının yüksek olduğu ve fenolik bileşenler bakımından da zengin oluğu görüldü. Propolisin etken maddelerinin toplam değeri ne kadar yüksek olurda o kadar kaliteli olduğu bildirildi. Değeri bir gram propolis de 50 ile 230 mg arasında bulunuyor. - DÜZCE